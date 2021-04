Il Gear Fifth arriverà a Onigashima? I risultati di un sondaggio tra i fan di ONE PIECE

È sin dall'inizio dell'arco di Wano che tra gli appassionati ci si chiede se arriverà il Gear Fifth contro Kaido in ONE PIECE. Questa potenziale tecnica di Rufy avrebbe effetti devastanti, specie alla luce degli ultimi sviluppi e delle tecniche imparate dal protagonista.

Dopo gli eventi di ONE PIECE 1010 dove Rufy ha imparato a sfruttare anche l'Haki del Re Conquistatore nei suoi attacchi, si sono aperte tante possibilità. C'è chi pensa all'arrivo del vero Gear Fifth, chi invece pensa solo a un Gear Fourth potenziato. Quale accadrà? I fan di ONE PIECE si sono espressi in massa grazie a un sondaggio dell'utente Artur - Library of Ohara, noto per tutte le informazioni che condivide sul mondo di Eiichiro Oda.

Hanno partecipato al primo sondaggio proposto in oltre 10000 persone e secondo il 58% di queste il Gear Fifth non arriverà in questo arco narrativo. C'è anche un secondo sondaggio però allegato dove si chiede cos'è che otterrà Rufy durante la saga di Wano. Secondo i 7500 votanti di questo secondo sondaggio, il 50% prevede semplicemente un Haki potenziato per Rufy, il 25% circa il risveglio del Frutto del Diavolo e il 23% una nuova forma del Gear Fourth. C'è poi un restante 1% che suppone arriverà altro per il protagonista.

Ci sono quindi tante possibilità aperte, come pensate voi che si evolverà la situazione in ONE PIECE?