Gege Akutami festeggia l'anime di Jujutsu Kaisen con un artwork inedito

Dopo la chiusura di opere come Demon Slayer e The Promised Neverland, la rivista Weekly Shonen Jump è affamata di nuovi successi. A portarsi sulle spalle tante aspettative c'è Jujutsu Kaisen, manga di Gege Akutami ormai pubblicato con successo da più di due anni e che sta per debuttare anche sul piccolo schermo.

Insieme a Burn the Witch e altri, Jujutsu Kaisen è uno degli anime in arrivo su Crunchyroll nel mese di ottobre. Ci sono tante aspettative su questo titolo e vedremo se saranno attese o no nel corso dei prossimi mesi. Lo studio MAPPA, nei vari trailer di Jujutsu Kaisen finora mostrati, sembra aver messo in gioco gran parte delle sue abilità, dando vita ad animazioni che promettono bene.

Ma chi è più felice di questa realizzazione animata è sicuramente Gege Akutami, mangaka che scrive e disegna Jujutsu Kaisen. Pur continuando il lavoro su Weekly Shonen Jump, l'autore ha deciso di condividere con i fan una nuova illustrazione inedita con quattro personaggi di Jujutsu Kaisen per celebrare l'arrivo dell'anime.

In basso possiamo vedere il disegno praticamente in scala di grigi, con Yuji Itadori e Satoru Gojo in primo piano, mentre alle loro spalle ci sono Suguru Getou e Sukuna Ryomen. Jujutsu Kaisen esordirà il 2 ottobre su Crunchyroll.