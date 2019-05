GeGeGe no Kitaro: ammiriamo il nuovo poster della serie animata

Praticamente dagli anni sessanta in poi, per ogni decennio a seguire, è stata realizzata una serie animata di GeGeGe No Kitaro - Kitaro dei Cimiteri, tratta dall'omonimo manga di Shigeru Mizuki. L'ultimo adattamento animato risale solamente all'anno scorso e possiamo ammirare un fantastico poster realizzato per la nuova serie.

Racchiuso in 9 tankōbon, il manga di Mizuki fu pubblicato sulle pagine delle riviste Weekly Shōnen Magazine e Weekly Shōnen Sunday e racconta una storia ispirata ad una leggenda giapponese del ventesimo secolo. L'anno scorso l'anime di GeGeGe No Kitaro è iniziato il primo aprile, sostituendo Dragon Ball Super su Fuji TV, mentre è realizzata da Toei Animation.

Nel poster che trovate in calce alla notizia, possiamo ammirare il nuovo poster della serie animata, che raffigura due dei protagonisti principale. Andando nei dettagli, quello a sinistra è Kitaro, il ragazzo yokai nato in un cimitero nonché protagonista della storia. A destra invece troviamo la bellissima Neko Musume, una ragazza yokai con la capacità di trasformarsi in un gatto-mostro spaventoso. Entrambi sono qui rappresentati con abiti tradizionali.

Vi ricordiamo infine che questa si tratta del settimo adattamento animato della serie sul giovane Kitaro e sono stati inoltre realizzati diversi film d'animazione e due live-action. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata al messaggio di Toei Animation per il Goku Day.