GeGeGe no Kitaro, l'anime che sostituirà Dragon Ball Super, durerà più di 50 episodi

Un volantino dello stand didurante l'eventoha rivelato ieri che il nuovo anime televisivo basato sul manga didi GeGeGe no Kitaro , verrà pubblicato per "più di 50 episodi". Il volantino non ha specificato un numero preciso di puntate, ma sembra che l'anime ci terra compagnia per un po'.

L'anime sarà presentato in anteprima su Fuji TV il 1° Aprile alle 9:00, sostituendo Dragon Ball Super nello slot temporale. Kouji Ogawa è il direttore della serie mentre Hiroshi Ohnogi (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) si occupa della composizione. Sorato Shimizu è il character designer e il direttore dell'animazione principale. Yasuharu Takanashi (Fairy Tail) e -yaiba- (Naruto Shippuden) stanno componendo le musiche. Stanno producendo Fuji TV, Yomiuri Advertising e Toei Animation. Kiyoshi Hikawa eseguirà la famosa sigla di apertura dell'anime "Gegege no Kitaro", mentre il gruppo idol Maneki-kecak eseguirà la sigla finale dell'anime "Kagami no Naka kara" (From Inside the Mirror).

GeGeGe no Kitaro, iniziato nel 1959 con il nome di Hakaba Kitaro, ha generato sette serie televisive (tra cui un anime Hakaba Kitaro), diversi film d'animazione e due film live-action. Le storie sono incentrate su un ragazzo inumano che cavalca la linea tra il mondo umano e quello soprannaturale.