GeGeGe no Kitaro: l'anime entra nella fase finale con l'arco di Nurarihyon

È passato più di un anno dalla fine di Dragon Ball Super e da allora i fan hanno potuto riscoprire una delle storie più classiche del panorama manga e anime giapponese: GeGeGe no Kitaro, conosciuto da noi anche come Kitaro dei cimiteri. L'anime è in prosecuzione da un anno e mezzo, ma ormai sta per avvicinarsi alla conclusione.

Il sito ufficiale dell'anime di GeGeGe no Kitaro - Kitaro dei cimiteri ha annunciato quest'oggi mercoledì 25 settembre che la serie entrerà a breve nel suo arco finale. L'arco di Nurarihyon, così intitolato, inizierà con il 76° episodio dell'anime che debutterà il prossimo 6 ottobre. Il sito ha anche rivelato una nuova key visual e due nuovi doppiatori che faranno da adesso parte del cast.

Akio Ohtsuka darà la voce a Nurarihyon mentre Chō sarà quella di Shunobon. In calce potete vedere l'illustrazione preparata per l'ultima fase di GeGeGe no Kitaro. L'anime vede nello staff come Kouji Ogawa come registamentre Hiroshi Ohnogi si sta occupando della composizione della serie. Sorato Shimizu fa da character designer e direttore delle animazioni, Yasuharu Takanashi (famoso per aver lavorato su Fairy Tail) comporrà le musiche insieme a -yaiba- (che ha lavorato in passato su Naruto: Shippuden).