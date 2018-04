GeGeGe no Kitaro, Mahō Shōjo Ore e Gundam Build Divers sono ora visionabili in simulcast

Qualora siate curiosi di scoprire, ossia l’anime che domenica scorsa ha preso il posto dinel palinsesto settimanale di, il portale dipotrebbe avere la soluzione adatta alle vostre esigenze.

Lanciato in occasione del 50° anniversario del manga originale del sensei Shigeru Mizuki, il nuovo anime di GeGeGe no Kitaro si comporrà di oltre 50 episodi, di cui il primo è già visionabile in lingua originale con sottotitoli in italiano sulla nota piattaforma di streaming. La serie è diretta da Koji Ogawa e sceneggiata da Hiroshi Ohnogi (Fullmetal Alchemist: Brotherhood), mentre Sorato Shimizu si occupe del character design e della direzione delle animazioni. Yasuharu Takanashi e -yaba- ne cura invece la colonna sonora.

Su Crunchyroll sono già visionabili anche i primi due episodi - con sottotitoli in italiano - di Mahō Shōjo Ore (letteralmente “Io sono una Ragazza Magica”), il nuovo anime tratto dal fumetto del sensei Icchokusen Mōkon che ha esordito sul circuito televisivo nipponico soltanto lo scorso 2 aprile. Scritto e disegnato da Mōkon, Mahō Shōjo Ore ruota attorno alla giovane Saki Uno, una studentessa delle superiori che ha un cotta per Mohiro, il fratello maggiore della sua migliore amica. Quando Mohiro è improvvisamente rapito dai demoni, Saki stipula frettolosamente un losco contratto che le permette di trasformarsi in una cosiddetta ‘Magical Girl’, che tuttavia muta il suo corpo in quello di un aitante uomo.

Infine, sul canale ufficiale YouTube di Gundam Info è invece disponibile il primo episodio (con sottotitoli in inglese, italiano, francese, spagnolo e tedesco) di Gundam Build Divers, la nuova serie d’animazione di Sunrise ambientata nell’universo di Gundam Build Fighters. L’umanità ha sviluppato un videogioco VR chiamato “Gunpla Battle Nexus Online”, il quale permette agli appassionati di pilotare i propri Gunpla all’interno di un cyberspazio virtuale. Di conseguenza, il gioco è diventato popolare in tutto il globo e gli appassionati seguono con interesse gli scontri dei player professionisti.