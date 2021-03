GeGeGe no Kitaro: Toei presenta il nuovo film in arrivo nel 2022, poi annuncia il rinvio

Dopo due anni e ben novantasette episodi trasmessi, l'anime di GeGeGe no Kitaro è pronto alla conclusione, e il prossimo 29 marzo lascerà definitivamente spazio ai Digimon. Toei Animation, tuttavia, ha annunciato l'arrivo di un film conclusivo in uscita nel 2022, salvo poi cancellare il tweet e ripubblicarlo senza data.

Per chi non avesse familiarità con la serie, ricordiamo che fino ad oggi GeGeGe no Kitaro (Kitaro dei cimiteri in Italia) ha ricevuto ben sette adattamenti anime, praticamente uno per decade dal 1968 ad oggi. L'ultimo, realizzato da Toei Animation, ha preso il posto di Dragon Ball Super nel 2018, ed è ormai prossimo alla conclusione.

Oggi, lo studio ha ufficializzato la produzione di un lungometraggio anime intitolato The Birth of Kitaro - The Mystery of GeGeGe, che a quanto pare sarà parte di un progetto più ampio realizzato per festeggiare il centesimo anniversario dalla nascita di Shigeru Mizuki, autore dell'opera. Inizialmente l'uscita della pellicola era prevista per il 2022, nel periodo del compleanno, ma Toei ha cancellato il tweet pochi minuti dopo la pubblicazione, quindi è praticamente certo un rinvio.

Tornando al film, al momento è stata condivisa solo la locandina visibile in calce, in cui sono riportati il titolo e la tagline "Perché sono nato?". Toei Animation non ha rivelato ulteriori informazioni, a parte che Fuji continuerà a sostenere i costi pubblicitari e che ci sono altri tre annunci a tema in programma. Possiamo aspettarci nuove informazioni nel corso del 2021.