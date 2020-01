Le gemelle di The Quintessential Quintuplets prendono vita con il cosplay di Enako

Weekly Shonen Magazine è ormai da oltre due anni che pubblica The Quintessential Quintuplets, uno dei manga romantici che ha conquistato il pubblico nel 2019. Anche se oscurato inevitabilmente dal successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, nel precedente anno si è classificato al quinto posto tra i manga più venduti con i vari volumi pubblicati.

La storia di The Quintessential Quintuplets sta però per interrompersi, con il quattordicesimo volume già annunciato come l'ultimo. Con pochi capitoli da coprire, la rivista Weekly Shonen Magazine sta spingendo ancora di più sul titolo di Negi Haruba, preparando anche un'iniziativa unica.

La rivista ha dedicato il numero pubblicato nella scorsa settimana proprio a The Quintessential Quintuplets, con la copertina conquistata dalla modella Enako che, tramite cosplay, ha dato vita alle cinque gemelle Nakano. Come potete vedere in calce però non ci si è fermati a mostrare Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki in abito da sposa sulla cover, bensì il servizio fotografico ha visto un proseguimento con ulteriori foto scattate e inserite all'interno di Weekly Shonen Magazine.

Le pose presentate ricalcano le copertine degli ultimi tankobon, dove le cinque protagoniste erano vestite in abito da sposa. Altre immagini invece mostrano le ragazze con gli abiti scolastici, intente a studiare o nelle attività ricreative che preferiscono.

The Quintessential Quintuplets ha visto in contemporanea la distribuzione del terzo character book, stavolta dedicato alla gemella mediana Miku.