Marvel Comics: un furto clamoroso, chi ha rubato le Gemme Dell'infinito?

L'universo Marvel Comics è in grave pericolo: le Gemme dell'Infinito, che erano sotto la custodia dello SHIELD, sono state rubate. Chi ha compiuto il furto del secolo? Quando si tratta di ladri nei fumetti Marvel, non si può non parlare di Felicia Hardy, aka la Gatta Nera.

Nel corso dell'evento King in Black, la Gatta Nera ha avuto una visione di se stessa con impugno il Guanto dell'Infinito. Quella vecchia visione è ora divenuta realtà nelle pagine di Black Cat #8.

Nel volumetto, Felicia viene assunta per rubare un qualcosa di misterioso da un magazzino protetto dai migliori mezzi di sorveglianza. Nonostante ciò, le sue capacità, l'esperienza e la sua astuzia vanno oltre qualsiasi difesa. Quando però irrompe nel magazzino e raggiunge il suo obiettivo, viene affrontata da Nick Fury, posto a difesa dell'agognato container. Dopo averlo messo a dormire, la Gatta Nera fugge con il suo premio: Ripley Ryan, alias Star, colei che è fusa con la Pietra della Realtà.

Al momento del rapimento, Star è incosciente e quindi non costituisce un pericolo per Black Cat. Ma come farà la ladra a rimuovere la Gemma dell'Infinito dal suo corpo? E sopratutto, cosa intende farsene? Con questo potere, Felicia potrebbe espiare le sue colpe riportando tutto indietro; un atto che potrebbe però portare a serie ripercussioni e ramificazioni.

