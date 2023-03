Gen di Hiroshima: la censura colpisce ancora, la decisione del Japanese Education Board

Testimonianza di quanto vissuto dall’autore Keiji Nakazawa durante il bombardamento da parte degli americani nell'agosto del 1945, Gen di Hiroshima, rappresenta uno dei massimi raggiunti dal manga di tipo storico. Nonostante questa rilevanza, soprattutto dal punto di vista culturale, il Japanese Education Board ha deciso di censurare alcune scene.

Stando a quanto affermato in un report di Yahoo Japan, il consiglio dell’educazione di Hiroshima avrebbe rifiutato di inserire nel suo curriculum riguardante la guerra e la pace l’opera di Nakazawa, venuto a mancare nel 2012. In base a quanto riportato, inoltre, alcuni cittadini e insegnanti del luogo sarebbero stati totalmente d’accordo con la decisione, in quanto molte sequenze del manga avrebbero potuto creare delle incomprensioni tra i bambini.

La scena che ha portato a tale decisione è stata quella in cui il protagonista Gen e i suoi amici rubano una capra koi da un vicino benestante per sfamarsi e dare qualcosa da mangiare alla donna che si prendeva cura di loro. Per gli educatori tale scena potrebbe confondere i bambini più piccoli, e questo è bastato al consiglio per votare ad una rimozione del film dal suo curriculum.

Considerata l’importanza della serie, genitori e cittadini di Hiroshima hanno avviato una petizione, che ha già raccolto 55000 firme, per evitare la rimozione del film. Nel momento in cui scriviamo non sono emerse nuove informazioni a riguardo, ma ci auguriamo che la situazione venga riesaminata con attenzione, dando ascolto agli appassionati e comprendendo il vero valore dell’opera.

Rimanendo in tema di fumetti, ma andando oltreoceano, vi lasciamo alla questione della censura Disney nei confronti di Paperon de Paperone di Don Rosa, e ricordiamo che Gen di Hiroshima è rientrata tra le serie che hanno fatto piangere i lettori di Shonen Jump.