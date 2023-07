Una AI genera un trailer di Heidi live action, ma è inquietante: il video virale

Heidi è un personaggio iconico e amato della letteratura per ragazzi, creato dalla scrittrice svizzera Johanna Spyri. La sua storia ha conquistato i cuori di lettori di tutto il mondo sin dalla sua pubblicazione nel 1881 ed è stato poi ripreso da Hayao Miyazaki e Isao Takahata per la produzione di Heidi, un anime diventato storico.

Nel 1974 fa il suo debutto nel mondo della televisione nipponica Heidi, una dolce e avventurosa ragazzina, viene mandata a vivere con suo nonno nelle Alpi svizzere dopo la morte dei suoi genitori. Con il suo spirito allegro e la sua gentilezza, Heidi si guadagna presto l'affetto delle persone che incontra, compreso il suo burbero nonno. La storia di Heidi affronta temi importanti come l'amore, l'amicizia e la gioia di vivere in armonia con la natura.

Ci sono tante curiosità su Heidi, che ormai non è di certo uno degli anime più chiacchierati. Tuttavia, ha rifatto capolino nel web grazie a un video diventato virale. Un fan, Karpi, ha utilizzato una AI per realizzare un video di Heidi, che tuttavia è risultato essere molto inquietante. Nel tweet in basso è disponibile questa clip di poco più di un minuto, con la famosa sigla della serie cantata in tedesco, ma con i disegni abbastanza sconvolgenti.

Mucche gonfie come dei palloni, bambini che ridono in maniera maldestra, cani dall'aspetto mostruoso, ma anche un villaggio con il popolo arrabbiato e in rivolta con le sue fiaccole e un cinema dove una serie di pecore sta osservando lo spettacolo. Il risultato ha comunque colpito tante persone, e di certo non è lo stesso che troverete nei bluray di Heidi.