Gengar è una furia nell'ep. 18 di Pokémon, riviviamo la prima lotta in palestra di Ash

L'episodio 18 di Pokémon è andato in onda poche ore fa, e ha mostrato lo scontro tra Ash Ketchum, il giovane allenatore di Biancavilla, e Pisces, il nuovo capopalestra elettro di Aranciopoli. Com'è andato la scontro e a che posizione del ranking si trova attualmente il nostro protagonista? Scopriamolo insieme.

Come sicuramente ricorderete, Ash ha deciso di partecipare al Pokémon World Championship, in modo da battersi con Dandel e diventare il miglior allenatore del mondo. Per raggiungere questo risultato deve prima scalare la classifica e raggiungere la Top 10 del ranking mondiale, e quale modo migliore di farlo se non combattendo contro i capopalestra più forti in circolazione?

Ad inizio scontro, Ash ha risposto al Raichu di Pisces scegliendo Pikachu, esattamente come fece tempo prima contro il vecchio capopalestra Lt. Surge. Raichu dà il via lo scontro usando riduttore, e caricando quindi a testa bassa il compagno di Ash che decide di attutire il colpo inchiodandosi al terreno con la sua coda. Dopo aver subito ingenti danni, Pikachu risponde con codacciaio, che non scalfisce però lo schermoluce dell'avversario.

Ash richiama quindi Pikachu e manda in campo il suo nuovo Gengar, favorito poiché di tipo spettro. Gengar si rivela estremamente potente e chiude il combattimento con Raichu in pochi secondi, ferendolo con neropulsar e pugnodombra e lanciandolo successivamente fuori dal ring. Pisces sceglie quindi Electrode, e dopo un'estenuante battaglia riesce a sconfiggere il nuovo membro del team di Ash. Lo scontro si chiude con il faccia a faccia tra i due Pokemon elettro, vinto da Pikachu che porta Ash alla posizione 3763 del ranking mondiale.

