Un geniale cosplay fonde Demon Slayer e The Promised Neverland

Con la chiusura di serie di successo come Naruto e Bleach, Weekly Shonen Jump ha faticato un pò per trovarne altre che potessero sostituirle. Negli anni però si sono imposte, sulla rivista, due serie ossia Demon Slayer e The Promised Neverland. Diamo un'occhiata a questo cosplay che fonde le due serie.

La cosplayer cholkage ci mostra come apparirebbe la protagonista di The Promised Neverland, Emma, nei panni di una cacciatrice di demoni proveniente dall'universo di Demon Slayer. Nella foto che potete vedere in calce alla notizia, la ragazza indossa la classica veste da cacciatrice ed impugna una katana che, sulla lama, ha inciso le parole "Forgia una nuova promessa". Il cosplay è curatissimo e da davvero l'idea che Emma sia finita nel mondo di Tanjiro Kamado. I due giovani protagonisti hanno molto in comune, visto che si trovano ad affrontare fameliche creature mangia uomini in un mondo molto violento e duro. Entrambi, poi, sono caratterizzati da una forza d'animo incrollabile chel i spinge a superare le avversità. In questo nostro speciale sui migliori anime del 2019 inseriamo anche queste due serie a dimostrazione che sono prodotti di grande valore.

Come sapete bene, il manga di Koyoharu Gotouge sta sbancando le classifiche nipponiche di vendita, arrivando ad occupare persino l'intera top 20 settimanale. Recentemente, il doppiatore di Tanjiro ha anche vinto il 14esimo Seiyu Award.