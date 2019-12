Un geniale cosplay di My Hero Academia ritrae il trepido incontro tra Eri con Deku e Mirio

Il debutto della piccola Eri nella quarta stagione di My Hero Academia è stato caratterizzato da un'atmosfera a tratti opprimente e inquietante, merito dei lavori di Studio Bones che sta tentando di emulare con fedeltà l'ansia del momento. La stessa pressione che tre appassionati hanno provato a ritrarre nella realtà.

Overhaul è un soggetto estremamente pericoloso, una minaccia da affrontare il prima possibile per salvare la piccola Eri dalle sue grinfie. Organizzare un piano concreto e che non metta in pericolo la bambina è tutto fuorché semplice, per questo motivo necessita l'entrata in causa di alcuni dei migliori eroi in circolazione, tra cui spicca Sir Nighteye.

Lo studio dietro la quarta stagione dell'anime sta lavorando molto sui temi cupi dell'arco narrativo in questione, donando ampio spazio al clima stressante che precede un salvataggio tanto delicato. Per tentare di simulare quest'atmosfera, tre appassionati dell'opera hanno provato trasportare nella realtà l'incontro tra Eri e i due giovani aspirati Hero, Deku e Mirio. Il geniale cosplay, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, ha trovato un riscontro estremamente positivo tra i fan, che hanno ritrovato nell'interpretazione della scena la stessa sensazione opprimente studiata da Studio Bones, come dimostrano le oltre 5 mila manifestazioni di apprezzamento alla foto.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo incredibile risultato, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, nell'apposito spazio qua sotto.