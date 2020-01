La genialità di Eiichiro Oda e il significato di 'ONE PIECE'

Il segreto di Roger non ha dato solo vita alla grande era dei pirati, ma persino alla solidissima radice su cui si posa l'intera struttura di ONE PIECE. Dopo oltre 950 capitoli, il mistero del tesoro del Re dei Pirati resta tuttora uno degli enigmi più interessanti dell'intero panorama editoriale nipponico.

Raggiungere il ONE PIECE non è di certo semplice, e ci sarà un motivo se il sensei ha sottoposto i nostri eroi a così tante fermate per avvicinarsi anche solo di un passo alla grande meta finale. Eppure, quel titolo altisonante e quel mitico tesoro continuano ad affascinare sensibilmente l'iconico immaginario dell'opera.

Eiichiro Oda, durante la stesura del manga, fa molta attenzione alla lingua giapponese, giocando con le parole con maestria e tanta voglia di stupire i propri lettori. Infatti, recentemente, un fan ha scoperto un interessante dettaglio in merito al significato del "ONE PIECE", partendo proprio dalla denominazione nipponica del nome. Molte volte, i personaggi della serie citano il leggendario tesoro servendosi del termine "ひとつなぎの大秘宝", dove gli ultimi tre caratteri permettono una traduzione con più interpretazioni. Secondo la terminologia originale, dunque, la frase può avere più significati come:

"Un Uncredibile Tesoro Nascosto";

"L'Incredibile Tesoro Nascosto che Connette le Persone";

"Il Tesoro Nascosto della Tuta Umana";

"Il Tesoro Nascosto di Un Mare Calmo;

Sicuramente, Oda ne avrà approfittato proprio per giocare con l'ambiguità del termine, traducibile in diversi modi per nascondere un particolare che solo in futuro chiarirà questo curioso dettaglio. E voi, invece, cosa ne pensate di questa interessante scoperta? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.