Il genio di un fan regala un crossover tra ONE PIECE e Duck Tales

Zio Paperone è uno dei personaggi più amati di casa Disney. Tanti anni fa fu protagonista di Duck Tales, un cartone animato portato avanti insieme ai nipoti Qui, Quo e Qua e allo sbadato Jet McQuack. A distanza di anni abbiamo potuto godere di un reboot di Duck Tales. Ma cosa accadrebbe se quest'universo si unisse a quello di ONE PIECE?

Il fan Wally_t_doe ha provato a rispondere a questa domanda con una fan art davvero intrigante e simpatica. Quello che era un quartetto formato da Zio Paperone e i suoi nipoti è passato in mano a Monkey D. Garp e ai piccoli Rufy, Ace e Sabo. Come si può vedere nell'immagine in basso, Garp ha la stessa giubba con i colori di Paperone e l'immancabile cilindro scuro. Intorno a lui ci sono Sabo col cappello blu, Ace col cappello rosso e Rufy col cappello verde.

Un quartetto sicuramente intrigante e che potrebbe costruire tante avventure divertenti. Tra l'altro il fan dei due universi di ONE PIECE e Duck Tales ha deciso di unire anche lo stile dei font: al centro dell'immagine campeggia la scritta ONE PIECE ma con il famoso font giallo e arancione del mondo dei paperi e non manca un altro piccolo tocco che trasforma Shonen Jump con lo stile famoso e riconoscibile di Walt Disney.

Recentemente ONE PIECE ha potuto contare anche su un crossover con Among us.