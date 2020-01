Genos di One-Punch Man si trasforma in donna nell'ultimo cosplay

Fu uno dei primi personaggi ad apparire nel mondo di One-Punch Man. Genos il Cyborg è l'allievo di Saitama, un essere cibernetico che cerca di diventare forte quanto il suo maestro, nonostante l'apatia di quest'ultimo. Nel corso della storia è diventato una figura ricorrente, scontrandosi con tanti mostri diversi.

Genos oggi è il protagonista di un nuovo cosplay, diverso però dal solito. Come sta succedendo ad altri personaggi di One-Punch Man come Sonic, anche Genos ha ricevuto il proprio cosplay genderbent. Su Instagram, la fan conosciuta col nickname di Sakuraflorr ha deciso di vestire i panni del Cyborg, diventando velocemente virale. Naturalmente, il tutto con un tocco femminile.

La ragazza ha ricostruito tutte le parti di metallo di Genos, adattandole al corpo femminile ma senza che questo spicchi particolarmente. Infatti, tolti alcuni tratti del volto, la cosplayer potrebbe passare tranquillamente per il vero Genos in versione maschile. Il lavoro svolto è particolarmente dettagliato, specie considerata la cura svolta per riprodurre tutte le particolarità dell'armatura sul petto e sul resto del torso.

Sempre riguardo Genos, pensate che il suo scontro con Garo in One-Punch Man stagione 2 sia stato animato fedelmente?