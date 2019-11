Genos e Saitama sfrecciano verso i nemici di One-Punch Man capitolo 121

L'attuale arco narrativo di One-Punch Man sta saltando da un fronte all'altro nella lunghissima lotta tra eroi dell'associazione e i mostri, tra cui i malefici e potenti Cadres. Uno a uno, gli eroi più potenti vengono coinvolti in scontri letali: Atomic Samurai, Tatsumaki, Drive Knight e Genos. Ora però c'è anche il ritorno di un vecchio mostro.

Da una copertina di One-Punch Man 121 che vede una corsa in auto di Genos e Saitama, si passa ai sotterranei oscuri. Il labirintico luogo è però testimone di una battaglia dove Puri Puri Prisoner, eroe di Classe S di grado 17, viene scaraventato attraverso diverse pareti. A terra, stremato, non riesce più ad affrontare il suo nemico, ma sul luogo giunge Superalloy Darkshine.

L'eroe di rango 11 si prepara alla battaglia contro Garou, il mostro risvegliato poco prima da Puri Puri Prisoner, e che si trova in uno stato di rabbia cieca. Per Superalloy Darkshine finalmente arriva uno scontro in cui può usare il 100% delle sue capacità, rappresentato principalmente da una doppia tavola dove l'eroe e Garou sono faccia a faccia.

Child Emperor è su un altro fronte della zona, e si sta orientando nel labirinto finché non si imbatte nei corpi svenuti di Iaian, Okamaitachi e Bushidrill. I discepoli di Atomic Samurai sono in fin di vita a causa degli attacchi del mostro Acqua Naturale Malefica. Il bambino eroe si mette subito all'opera, analizzando gli attacchi dell'essere e prendendo delle contromisure. Grazie alla sua invenzione, riesce a congelare l'acqua e fermarlo, concludendo la battaglia.

One-Punch Man non tornerà come al solito, bensì sarà rimandato per permettere al mangaka Yusuke Murata di lavorare al meglio sui contenuti del prossimo tankobon.