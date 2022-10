Genshin Impact: l'anime sarà un prequel? Parla un leaker

Negli ultimi tempi, Genshin Impact si è rinnovato con un nuovo update, che ha consentito ai giocatori di accedere a un'altra regione, fino a quel momento nascosta. Però questo progetto godrà a breve di una rivisitazione grazie all'apporto di Ufotable.

Infatti, Genshin Impact diventerà un anime: Hoyoverse e Ufotable collaboreranno per questo adattamento che ha colto tutti di sorpresa. L'apporto del noto studio che ha lavorato a Fate/Stay Night e Demon Slayer potrebbe già segnare un plus per questa produzione. C'è però tanto ancora da scoprire su cosa accadrà negli episodi dell'anime.

E la storia? Secondo l'utente Liuuzaki su Reddit, l'anime di Genshin Impact sarà un prequel, quindi sarà ambientato prima dell'arrivo di Lumine e Aether su Teyvat. Il continente non vedrà questi due protagonisti ma potrà approfondire le storie di tanti altri personaggi e luoghi, focalizzandosi sulle nazioni di Teyvat e prima della guerra degli Archon. Inoltre, sempre secondo questo rumor riportato, verrà mostrata la caduta di Khhaenri'ah.

Ovviamente bisogna prendere con le pinze queste informazioni. Intanto l'anime di Genshin Impact potrebbe già essere uno di quei prodotti da non perdere, in attesa di vedere se avrà lo stesso successo del videogioco creato da Studio MiHoYo. Voi cosa vi aspettate da questo anime?