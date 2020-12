Genshin Impact: Barbara diventa adulta e sexy nel cosplay di Kitkat

Da settembre, il progetto dello studio cinese miHoYo si è espanso notevolmente, continuando a conquistare nuovi fan e a far divertire i vecchi. Genshin Impact si lancerà nell'update 1.2 poco prima di Natale, preparando quindi un altro aggiornamento a circa un mese dal grande update 1.1. Sono arrivati nuovi personaggi e nuove sfide da giocare.

Tra i personaggi già utilizzabili nel videogioco di Genshin Impact c'è Barbara, diaconessa della Chiesa di Favonius e che può essere sbloccata in vari modi, sfruttando l'evento gratuito Baptism of Song o la quest Long Shot che si tiene durante l'atto 3, Song of the Dragon and Fredom. Appare come una ragazza giovane con un vestito bianco che finisce in una gonna blu e vari altri ornamenti con tonalità fredde.

A dare un look completamente diverso alla ragazza ci ha pensato la cosplayer Kitkat09. Su Instagram, la foto col cosplay di Barbara da Genshin Impact ha riscosso notevole successo, superando i 10000 likes. Questa Barbara ha un piglio più adulto e sexy rispetto a quella che possiamo giocare nel videogioco. I capelli biondi e lunghi avvolti in due codini ai lati rimangono gli stessi, mentre il vestito risulta essere più scollato, pur mantenendo le caratteristiche principali, per mettere in mostra il fisico della cosplayer.

Anche Lumine ha ricevuto un cosplay, così come altri personaggi del videogioco di Genshin Impact che man mano sta diventando sempre più popolare e giocato in tutto il mondo.