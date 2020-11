Genshin Impact: la bellezza di Lumine in questo cosplay vi conquisterà

Ormai tutti conoscono Genshin Impact, il videogioco cinese che sta spopolando grazie a un misto tra un mondo fantasy accattivante e la gratuità su PC e altre piattaforme. Al momento è arrivato Genshin Impact 1.1, update recentissimo e che introduce nel videogioco altri personaggi inediti da sbloccare oltre a eventi particolari.

Ma sicuramente i personaggi più utilizzati resteranno i primi e quelli più accattivanti. Il gioco di Genshin Impact parte con la scelta tra un personaggio maschile e uno femminile che potremo controllare. I due gemelli rispondono al nome di Aether per il maschio e Lumine per la femmina.

Chi sceglie quindi di vestire i panni femminili si troverà a vivere le avventure di Genshin Impact con Lumine, una ragazza bionda con fiori bianchi tra i capelli e un lungo abito bianco e azzurro. Conosciuta anche col nome di Ying in Cina e di Hotaru in Giappone, vi presentiamo un cosplay di Lumine ad opera di una cosplayer cinese.

Sono ben sette le foto che potete ammirare nella pagina in basso, con la cosplayer che si mette in più pose per far ammirare tutti i dettagli del suo costume. La protagonista di Genshin Impact, tra sfondo, effetti e la sua bellezza, riesce a risultare davvero accattivante.

Genshin Impact sta per sbarcare su next gen, e il video dimostrativo per PS5 in 4K e 60fps fa vedere il mondo fantasy con nuovi occhi.