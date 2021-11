Genshin Impact, una bellissima Yoimiya grazie al cosplay di neyrodesu

Tra i giochi per mobile più proliferi dell'ultimo anno spicca senza alcuna ombra di dubbio Genshin Impact, il gioiellino di miHoYo che ha unito l'immaginario open-word a personaggi sbloccabili dalle più disparate abilità per fare del titolo uno dei gacha più conosciuti di sempre.

Il gioco per console e mobile viene aggiornato spesso dalla software house, forte del grande interesse dei giocatori nell'investire ingenti somme di denaro per sbloccare i personaggi più forti, e questo ha permesso alla saga di arricchirsi di eroi ed eroine sempre più forti. L'aggiornamento estivo di Genshin Impact è stato accompagnato dal debutto di Yoimiya, eroina di massima rarità che purtroppo ha suscitato non poche critiche a causa delle sue abilità forse al di sotto della media.

Ad ogni modo, il personaggio di tipo fuoco è stato molto apprezzato in termini di design al punto tale che numerosi artisti hanno dedicato diverse interpretazioni personali proprio all'eroina in quesitone. A tal proposito, la cosplayer neyrodesu ha dedicato a Yomiya uno straordinario cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un notevole apprezzamento all'interno della community dedicata.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione di Yoimiya, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al programma del prossimo aggiornamento di Genshin Impact.