Genshin Impact alla carica con un nuovo cosplay di Noelle

Le case di produzione di videogiochi cinesi sono sempre state più orientate verso gli sviluppi su mobile, ma negli ultimi tempi sembra che qualcosa stia cambiando. Un nuovo passo verso questo ampliamento è dato da Genshin Impact, produzione di miHoYo che ha debuttato da poche settimane in una versione completamente gratuita.

Le recensioni di Genshin Impact sono state positive grazie alle meccaniche presenti, i personaggi usati e indubbiamente anche la gratuità del titolo. Ci sono tante cose da fare e tante guide che vi abbiamo proposto per sbloccare tante caratteristiche del videogioco. Ma con questa notizia ci concentriamo su un cosplay di Genshin Impact.

Infatti la popolarità è stata tale che non sono mancati i fan che hanno messo su i panni dei personaggi del videogioco. La prima che vi abbiamo portato su queste pagine è stata HendoArt con Jean, mentre adesso vi proponiamo un cosplay di Noelle, la cameriera che aspira a diventare un cavaliere. In basso possiamo osservare il travestimento curato della cosplayer cinese Jiangsheng Hua. Anche se cameriera, Noelle sarà una delle possibili protagoniste dell'avventura e darà man forte con le sue abilità da battaglia. Tiara, decorazioni, armatura e stile sembrano tutte perfette e riprendere il personaggio apparso in Genshin Impact.

Inevitabilmente, la popolarità del videogioco farà nascere tanti altri cosplay a tema Genshin Impact nel corso dei prossimi mesi.