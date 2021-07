Genshin Impact: un cosplay di Ganyu in un set di foto creato da Sawakate

Nell'ultimo anno ha preso piede il fenomeno Genshin Impact, una produzione free to play nata dalla mente dello studio cinese miHoYo. Unendo concetti fantasy ed elementi che ricordano quelli di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, più una distribuzione gratuita del gioco, ha attirato numerosi giocatori da tutto il mondo.

A un anno di distanza dal primo arrivo, Genshin Impact sta per arrivare all'update 2.0, il quale potrebbe essere estremamente importante per il gioco con l'aggiunta di eventi e personaggi nuovi di zecca. La popolarità di Genshin Impact ruota proprio intorno ai personaggi, molti giocabili durante l'avventura e da sbloccare con l'esecuzione di particolari quest.

Tra i personaggi giocabili di Genshin Impact c'è Ganyu, una ragazza che appare nella storyline di Teyvat, nel capitolo 1 atto 2 "Farewell, the Archaic Lord". Armata di arco e con l'elemento cryo, è uno dei personaggi più nuovi, essendo stata inserita nel videogioco a gennaio 2021. Nonostante la sua relativa giovinezza, è stata comunque apprezzata dai giocatori e per questo in rete sono spuntati vari cosplay di Ganyu.

La cosplayer Sawakate ha pubblicato su Reddit una galleria di foto con la sua versione del personaggio di Genshin Impact. Cosa ne pensate delle foto in basso? Intanto il videogioco è famoso anche tra le cosplayer italiane come dimostrato dal cosplay di Amber di Ahri.