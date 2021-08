Genshin Impact: un cosplay di Keqing della russa Shirogane, è meglio del videogioco?

Genshin Impact ormai non si ferma più. Il fortunato videogioco della casa cinese miHoYo continua ad aggiungere regolarmente personaggi e aree da esplorare, rendendo l'esperienza ludica sempre variegata e divertente. Da poco si è mostrato in azione il nuovo personaggio Yoimiya con le sue frecce esplosive.

Inevitabilmente però i personaggi più amati di Genshin Impact sono quelli presenti già da qualche mese. Sono tanti i main dei giocatori che affollano i server, e i più popolari hanno ricevuto anche la loro buona dose di cosplay dedicati. La modella russa Shirogane-sama, tra le più apprezzate del settore e che continua a saltellare tra il mondo dei videogiochi e quello degli anime, si presentò pochi giorni fa con un cosplay splendido di Ganyu.

La modella però ci riprova e rimane nel mondo di Genshin Impact col cosplay di Keqing, che potete osservare nella foto in basso caricata meno di un giorno fa sul suo account Instagram. Keqing è un altro dei personaggi Electro giocabili di Genshin Impact e tra quelli inseriti nel gruppetto iniziale, presente fin dagli esordi del 28 settembre 2020. Vi piace il modo in cui la russa Shirogane-sama ha riprodotto l'abito e le armi di Keqing in questo cosplay che ha già raccolto quasi 20000 like?