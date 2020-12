Genshin Impact: un cosplay di Lisa incantevole creato da HaneAme

Continuano gli aggiornamenti di Genshin Impact, gioco dello studio cinese miHoYo che sta continuando a fare furore. Giorno dopo giorno, sono sempre più i giocatori che si uniscono al mondo fantasy e che impersona i vari personaggi nelle varie storie del gioco. A quanto pare, anche la nota cosplayer HaneAme si è calata in questo mondo.

Per HaneAme non servono molte presentazioni. La cosplayer orientale ha spesso fatto parlare di sé ed è una delle più apprezzate, con oltre un milione di follower su Instagram. Con i suoi cosplay ha spaziato dal mondo dei videogiochi a quello di manga e anime, interpretando personaggi di ogni tipo tra principali e secondari come Matsumoto Rangiku di Bleach.

E da appena un'ora ha caricato una nuova foto stavolta con un cosplay di Genshin Impact. Oggi 23 dicembre 2020 ha regalato una nuova versione della maga Lisa, presentandosi in modo incantevole in un set di foto. Sono ben quattro le pose in cui si mostra, mettendo in risalto sia il costume preparato che il suo incantevole fisico. Cappello viola a punta, corpetto bianco e viola, oltre a vari gioielli e ninnoli decorativi che rendono il suo costume più variegato e ricco di elementi.

Un cosplay di Lisa a cui non serviranno le magie per rubare il cuore di chi lo guarda.