Genshin Impact: questo cosplay di Lisa è pronto a incantarvi

Genshin Impact non si ferma più. Il videogioco della casa di sviluppo cinese miHoYo sta facendo ancora faville a diversi mesi dal lancio grazie a personaggi intriganti, un mondo fantasy che strizza l'occhio a The Legend of Zelda ma senza copiarlo e sistemi di gioco che catturano il videogiocatore. E ora Genshin Impact si prepara anche al 4K.

Infatti la versione 1.1 di Genshin Impact renderà ancora più definiti i personaggi che possiamo giocare e il mondo che possiamo visitare. Ma ammettiamolo, niente batte i personaggi riprodotti in carne e ossa. A presentarli nella realtà ci pensano naturalmente i cosplay e il fenomeno ha ormai colpito anche Genshin Impact.

Grazie agli abiti forniti da Angel Rose, la cosplayer Larissa Rochefort ha deciso di pubblicare un cosplay di Lisa, uno dei personaggi che possiamo giocare. Ammaliante e bella, in basso la vediamo con varie foto che mettono in risalto tutti i particolari del costume. C'è il tipico cappello viola a punta, il corsetto bianco che finisce con una piccola gonna a spacco, spalline, mantellina e guanti. E poi c'è l'incantevole sguardo della cosplayer che completa il tutto. Un cosplay sicuramente di tutto rispetto e che ha ottenuto molte approvazioni in rete.

Anche Rinnie qualche giorno fa ha condiviso con i fan il suo cosplay di Lisa.