Genshin Impact: un cosplay della strega Lisa ideato da Shermie

Il videogioco di Genshin Impact è ancora sulla cresta dell'onda. Con oltre sei mesi sulle spalle, lo studio cinese MiHoYo continua ad aggiungere feature e personaggi di vario genere. Siamo ormai arrivati a Genshin Impact 1.6 che ci permette di rivedere i classici personaggi che hanno affollato le scorse avventure per il continente fantasy.

Nel pool di personaggi disponibile in Genshin Impact c'è Lisa, la strega della rosa purpurea dall'elemento Electro, e che è diventata la bibliotecaria dei Cavalieri di Favonius. Intellettuale e conoscitrice della magia, ha un aspetto che richiama proprio quello di una maga: cappello a punta anche se molto decorato e ornato, una tunica ricca di decori che finisce in alcuni svolazzi che imitano un mantello.

La cosplayer Shermie ha deciso di interpretare il personaggio di Genshin Impact con un cosplay che potete osservare nella foto in basso, la quale ha già raccolto il like di oltre 5000 follower. Il cosplay di Lisa è ben curato, sia per i vestiti che imitano alla perfezione quelli del personaggio che per i capelli. Cosa ne pensate di questa realizzazione a tema Genshin impact?

La maga dagli occhi verdi in passato ha ricevuto anche un altro omaggio: ecco un cosplay di Lisa creato da Hane Ame.