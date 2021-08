Genshin impact: Eula è la regina dei ghiacci nel cosplay da 10 e lode di Aqua

Continua ad aumentare giornalmente la popolarità di Genshin Impact, il celebre gacha di MiHoYo che ha conquistato un pubblico di milioni di videogiocatori che accedono al titolo giornalmente per completare le varie quest o per tentare di sbloccare uno degli svariati personaggi della saga.

Insieme alla versione per PS5 di Genshin Impact è arrivato l'aggiornamento 1.5 che ha portato con sé un nuovo personaggio, Eula. Si tratta di un personaggio di 5 stelle di elemento Cryo e che potete vedere in azione nella clip ufficiale rilasciata proprio da MiHoYo qualche tempo fa. La sua bellezza ha fatto impazzire il web e, in breve tempo, hanno iniziato ad apparire numerosi cosplay dedicati all'eroina dei ghiacci.

Uno di essi è a cura di Aqua, una cosplayer cinese da oltre 121mila seguaci su Instagram, che ha dedicato proprio ad Eula la sua ultima interpretazione personale. Il cosplay in questione, che potete ammirare nel post originale allegato in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore all'interno della community dedicata, merito di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Aqua, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a quest'altra interpretazione a tema Genshin Impact ma a cura di Shirogane-sama.