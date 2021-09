Genshin Impact: la magia di questo cosplay di Lisa Minci riesce a stregare

Il videogioco Genshin Impact è nel pieno di una guerra contro i leaker. MiHoYo sta infatti preparando nuovi contenuti per il suo titolo di punta, diventato ormai giocatissimo in ogni parte del mondo, e puntualmente in rete trapelano dettagli con troppo anticipo. Luoghi, eventi e, naturalmente, anche personaggi sono al centro di questi spoiler.

I personaggi giocabili di Genshin Impact sono già molti, con una buona varietà di background e di abilità. Mentre si parla dell'approdo di Yunjin nel videogame multipiattaforma, ricordiamo anche alcuni di coloro che sono già giocabili da diverso tempo. Uno dei personaggi disponibili nel roster per i giocatori è Lisa Minci, membro dei Cavalieri di Favonius e maga di altissimo livello.

In Genshin Impact appare con abiti molto ispirati a quelli delle streghe, con un cappello viola a punta, una mantellina sulle spalle e un corpetto molto svolazzante. La sua bellezza riesce a colpire anche nella realizzazione di Shinko Jade, cosplayer che si è lanciata proprio nel mondo di Genshin Impact. Sulla sua pagina Instagram, Shinko Jade ha creato questo cosplay di Lisa Minci molto magico, con tanto di fulmini che fuoriescono dalle mani, sottolineando la sua natura Electro.

Un cosplay fedele e che riprende le caratteristiche principali di Lisa da Genshin Impact.