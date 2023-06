Genshin Impact migliore di Demon Slayer? Lo suggerisce un insider

Demon Slayer è conosciuto dalla community per essere uno degli anime con le animazioni meglio realizzate di sempre. Tuttavia, stando ad alcune fonti interne presto questo status potrebbe decadere a causa dell'arrivo dell'anime di Genshin Impact.

Basato sul popolare videogioco free to play sviluppato da MiHoYo e disponibile al download dal 2020, Genshin Impact diventerà un anime grazie a Ufotable, lo studio noto tra i fan per essere quello responsabile delle animazioni meravigliose di Demon Slayer. Considerato ciò, da Genshin Impact ci si aspetta un adattamento confezionato con i fiocchi. Un insider ha però aggiunto pepe lanciando una clamorosa rivelazione.

Stando a quanto riferito da @oecuf0, una delle personalità più affidabili del settore, Genshin Impact vanterà animazioni migliori di Demon Slayer. Lo staff che Ufotable avrebbe coinvolto nella produzione sarebbe eccelso, anche se al momento non è ancora noto quali animatori stiano lavorando alla serie dal videogioco action RPG open world.

Ufotable ha da pochissimo scioccato la community con l'adattamento della Stagione 3 di Demon Slayer, ma in base a quanto rivelato dal leaker Genshin Impact sarà di gran lunga migliore. La produzione di Genshin Impact è a buon punto ormai, per cui non dovrebbe mancare molto per poter ammirare il capolavoro ultimo di Ufotable.