Genshin Impact: il nuovo personaggio Yoimiya prende subito vita grazie ad un cosplay

La fortuna di Genshin Impact sta nello sbloccare i personaggi più rari del franchise con cui continuare la storia o affrontare le missioni giornaliere della software house MiHoYo. La casa di sviluppo, infatti, aggiorna costantemente la sua gallina dalle uova d'oro con nuovi eroi ed eroine da aggiungere al team principale.

Gli ultimi in ordine di uscita sono Ayaka e Yoimiya, le principali novità dell'aggiornamento 2.0 disponibile al download da poche settimane. I giocatori, dunque, hanno avuto modo di ottenere la spadaccina Cryo e l'arciere Pyro con un po' di fortuna grazie ai banner dedicati per l'occasione. Entrambi i personaggi, ad ogni modo, sono di rarità a 5 stelle e non mancano le ricompense gratuite condivise dalla software house per tentare la dea bendata.

A tal proposito, con l'aggiornamento non sono mancate le prime manifestazioni di creatività da parte della community, in particolar modo da quella dei cosplayer che hanno già iniziato ad omaggiare le nuove eroine con interpretazioni personali, l'ultima delle quali a cura di Peach e dedicata proprio all'arciere Yoimiya. Potete dare un'occhiata al suo lavoro nella foto diffusa su instagram e allegata in calce alla notizia.

