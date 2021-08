Genshin Impact, Shirogane conquista il web con il suo splendido cosplay di Ganyu

Genshin Impact continua ad essere uno dei più popolari giochi per smartphone, PC e console con milioni di utenti all'attivo ogni mese. Il gacha della software house miHoYo ha infatti conquistato un enorme fetta di appassionati, merito soprattutto dei numerosi personaggi con cui è possibile proseguire questa affascinante avventura.

Il successo del gioco ha persino coinvolto il titolo in una collaborazione con Horizon Zero Dawn che permetterà ad i giocatori di sbloccare per un tempo limitato Aloy, la protagonista del capolavoro di Guerrilla Games. A tal proposito, un primo leak ha scoperchiato le abilità di Aloy grazie ad un video gameplay.

Ad ogni modo, recentemente la modella russa Shirogane-sama ha omaggiato il franchise con un cosplay dedicato, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e dedicato ad uno dei personaggi giocabili a 5 stelle dell'opera, ovvero Ganyu. La cosplayer si è detta particolarmente amante dell'eroina di elemento cryo e ciò lo si evince da un'interpretazione davvero ben riuscita e che ha riscosso oltre 50mila manifestazioni di apprezzamento da parte della community dedicata.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare cosplay a cura di Shirogane, vi piace il risultato finale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.