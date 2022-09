Genshin Impact, ufficiale: arriva l'adattamento anime a cura di studio ufotable

Lo studio ufotable è una delle realtà più note del panorama dell'animazione giapponese, una compagnia che si è fatta conoscere grazie alla qualità tecnica delle sue produzioni, basti pensare alla saga di Fate/Stay Night e a quella di Demon Slayer. Presto, inoltre, l'azienda inizierà a lavorare ad una trasposizione di Genshin Impact.

La saga di Genshin Impact sta riscuotendo un successo clamoroso in tutto il mondo, merito della formula videoludica che ha permesso anche agli utenti Android e iOS di godere di un titolo open-world ed in costante aggiornamento. Non c'era da stupirsi che il franchise si sarebbe arricchito presto o tardi persino di un adattamento televisivo.

Attraverso un filmato promozionale, lo stesso allegato in cima alla pagina, Hoyoverse ha annunciato in collaborazione con studio ufotable una trasposizione animata che debutterà nel prossimo futuro. Attualmente non sono state rivelate novità in merito se non che sarà proprio lo studio dietro Demon Slayer ad incaricarsi del progetto che viene definito 'a lungo termine'. Probabilmente, dunque, lo staff intende progettare una serie che possa protrarsi in avanti nel tempo, forte anche di un titolo videoludico in costante aggiornamento a livello narrativo.

