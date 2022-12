Genshin Impact in versione anni '90: come sarebbe l'opening dell'anime?

C'è ben poco da dire, al momento uno dei videogame più presenti e in voga, con migliaia di menzioni su Twitter, Instagram e altri social, è Genshin Impact. Studio MiHoYo è riuscita nell'impresa di creare un gioco virale a livello mondiale, che non era riuscito con Honkai Impact, sfruttando un mondo fantasy ben costruito e una formula free to play.

La continua evoluzione di Genshin Impact, con le numerose aggiunte di personaggi, territori da esplorare e feature di vario genere, ha consentito un continuo rinnovamento che ha tenuto i giocatori incollati. Non è una sorpresa quindi che da questa saga nascerà qualcosa di più: un intero universo multimediale. I lavori sono già in corso, con Studio MiHoYo che ha affidato la produzione di un anime di Genshin Impact a Ufotable, il noto studio che si è occupato di Fate/Stay Night e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Ci vorrà ancora un po' prima di vedere Genshin Impact sulle TV e sui servizi streaming, ma intanto c'è chi ha provato a immaginarne qualcosa. Hanavbara ha sempre postato anime, serie TV, film e personaggi di vario genere in vecchio stampo sulla sua pagina Instagram. Stavolta la scelta è ricaduta sull'opening di Genshin Impact in stile anni '90.

Il video disponibile nel post in basso parte con Beidou che sta portando alcuni dei personaggi di Genshin Impact sulla sua nave, approdando a Liyue. Le scene passano poi a mostrare tutte le figure che hanno animato finora questo mondo, dai protagonisti giocabili ai nemici di turno, con una buona panoramica sulle regioni di Mondstadt, Liyue e Inazuma. Un Genshin Impact in stile retro davvero carino, cosa ne pensate?