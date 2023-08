Gerry Scotti diventa protagonista di Naruto e non solo: l'IA lo propone nei manga famosi

Ultimamente impazza molto la moda delle IA, in particolar modo quelle grafiche come Midjourney che realizzano, in maniera quanto più fedele possibile anche se a risultati alterni, il prompt scelto dall'utente. E molti chiedono versioni realistiche di personaggi di anime e manga, come quelli di Naruto, ONE PIECE, Bleach e altri molto famosi.

Accade infatti spesso che venga richiesta Nami nella vita reale, con la navigatrice di ONE PIECE realizzata in tutti i modi possibili. Lo stesso vale per tanti altri personaggi che vengono quindi trasportati dalla fantasia alla realtà. E se invece succedesse il contrario? E quanto accaduto a un noto presentatore televisivo italiano grazie al canale The_AI_Dreams su TikTok.

Gerry Scotti è un noto presentatore televisivo, attore e conduttore radiofonico diventato negli anni una figura iconica nel panorama mediatico italiano grazie alla sua versatile carriera. Ha condotto tanti giochi a premi sulle reti Mediaset in particolare, con Canale 5 il suo campo di battaglia grazie a "Chi vuol essere milionario" e altri diventati noti e longevi sulla rete del biscione. E ora entra in altre realtà, con Gerry Scotti diventato protagonista di Naruto, ONE PIECE, Dragon Ball, One-Punch Man e molti altri.

Il video disponibile alla fonte che reindirizza a TikTok raccoglie alcuni dei lavori grafici svolti da The_AI_Dreams che, sfruttando l'IA, ha trasportato il conduttore in questi mondi di fantasia. Si parte con Naruto Scotti, passando poi al maestro Muten di Dragon Ball, ma anche protagonista o mentore in Demon Slayer, Pokémon, L'Attacco dei Giganti e tantissimi altri, con realizzazioni divertenti ma anche fedeli e rappresentative di quegli universi. Qual è la vostra versione preferita del conduttore?