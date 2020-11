Il gesto eroico di Rufy in ONE PIECE: trailer dell'episodio 949

La battaglia sull'isola di Wanokuni prosegue anche nell'anime di ONE PIECE. Da quando Rufy e la sua ciurma sono arrivati nel paese natio dei samurai, sono stati tanti gli eventi che hanno sconvolto la pace dell'isola. Per recuperare il luogo dalle mani di Kaido sarà però necessario fare tanto altro, come il reclutare un esercito.

Dopo aver visto la presentazione di Kawamatsu nell'episodio 948 di ONE PIECE, la rivolta nella prigione di Udon è diventata molto più prepotente. Ma all'orizzonte non sembrano comunque esserci troppe buone notizie per i protagonisti e il trailer di ONE PIECE 949 conferma che sarà Rufy a compiere un gesto eclatante ed eroico per contenere la situazione.

Nel video in basso condiviso da Scotch Informer, vediamo l'anteprima dell'episodio di ONE PIECE che andrà in onda il prossimo 8 novembre. In quei trenta secondi, la scena si alterna tra i carcerieri principali della prigione, al servizio di Kaido, e chi invece sta tentando di riportare la pace. Rufy, Chopper, Kiku e gli altri stanno tentando di sedare la rivolta e di sconfiggere i veri nemici, ma un evento imprevisto causa effetti altrettanto imprevisti. È a questo punto che Rufy interviene con un gesto eroico sul finale. ONE PIECE 949 sarà intitolato "Sono venuto qui per vincere! Il grido disperato di Rufy".

Intanto l'anime di ONE PIECE ha da poco compiuto 21 anni.