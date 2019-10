Getta Robot torna con due spettacolari cofanetti da collezione

Di sicuro avete sentito parlare dei classici Robottoni creati da Go Nagai, tra cui Mazinga, che ha rivoluzionato nel 1972 l'animazione giapponese. Nel 1974 le menti di Nagai e Ishikawa realizzarono Getter Robot, chiamato anche Getta Robot, presentando una storia nuova e molto avvincente per l'epoca.

Yamato Video ha ufficialmente annunciato che a partire da lunedì 7 ottobre sarà possibile preordinare, sul suo shop online o recandosi al punto vendita di Milano, dei box in versione deluxe delle serie di Getter Robot e Getter Robot G.

Acquistando il preorder sarà possibile riceverli prima della data di uscita ufficiale e per i primi, fortunati, 300 acquirenti ci saranno due omaggi: una carta esclusiva, con un'illustrazione di Kazuihiro Ochi e autografata dal doppiatore italiano del personaggio di Ryoma Nagare, pilota della Get Machine Eagle, Romano Malaspina, e uno speciale modellino, scelto casualmente, della collana Anime Robot. Potete trovare l'immagine del preorder in fondo alla pagina.

Un'informazione aggiuntiva riguarda la pubblicazione esclusivamente in formato DVD dei due cofanetti celebrativi, un aspetto che forse potrebbe ridimensionare il numero degli interessati, considerando comunque che si tratta di serie estremamente importanti per le origini dell'animeshōn giapponese, firmate dal maestro Go Nagai, autore anche di Devilman.