Getter Robo Arc: nuovo anime per il robot di Go Nagai

Sul canale YouTube di Bandai SPIRITS è stato pubblicato un video promozionale che annuncia la trasposizione animata dell'ultima serie della saga Getter Robo: Getter Robo Arc. Andiamo a dare un'occhiata.

Con la regia di Jun Kawagoe, che già aveva lavorato alla miniserie Change! Shin Getter Robo – L’Ultimo Giorno del Mondo da noi in Italia per Yamato Video, e le animazioni dello studio Bee Media, l'ultimo atto della saga di Go Nagai verra trasposto in anime. Sul canale YouTube di Bandai SPIRITS possiamo avere un assaggio dell'opera tramite un primo video promozionale che ci mostra alcuni dei mecha della serie.

Getter Robo fu realizzata inizialmente dalla Toei Animation su soggetto di Go Naga. Quest'ultimo nello stesso anno, con la collaborazione di Ken Ishikawa ne realizzo il manga. La serie divento presto famosa per una delle meccaniche che in futuro diventerà tra le più ricorrenti nell'animazione del genere fantascientifico robotico, il cosiddetto genere mecha, ovvero la capacità dei robot protagonisti della saga di comporsi e trasformarsi.

Getter Robo Arc nasce dal manga omonimo pubblicato nel 2002 e rimasto incompiuto a causa della morte di Ken Ishikawa, ma questo nuovo adattamento, la cui uscita è prevista per l'Estate 2021, avrà la storia completata direttamente dal maestro Go Nagai.

Cosa ne pensate della saga di Getter Robo? Siete interessati a questa nuova trasposizione? fatecelo sapere con un commento. Sempre della saga di Getter Robo vi segnalo anche Getter Robot Devolution portato in Italia da J-POP.