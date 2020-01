Ghost In The Shell: SAC_2045 prossimamente su Netflix: rivelati trailer, staff e cast

Ghost in the Shell è uno dei media franchise più famosi del Giappone. Nato a fine anni '80 con il manga di Masamune Shirow, ha poi visto la storia ampliarsi con anime, film e speciali di vario genere. A questi si aggiungerà Ghost In The Shell: SAC_2045 in arrivo su Netflix nel 2020 e di cui sono stati svelati trailer e altri dettagli.

Annunciato da Netflix a ottobre 2019, Ghost In The Shell: SAC_2045 si mostra in un trailer della durata di un minuto e mezzo che potete vedere in alto alla notizia che mostra non solo il lavoro effettuato da Production I.G. ma anche data di uscita, cast e staff. Netflix farà debuttare Ghost In The Shell: SAC_2045 in tutto il mondo in contemporanea nel mese di aprile 2020.

Con il nuovo trailer, ha svelato che in Giappone per Ghost In The Shell: SAC_2045 ci saranno i doppiatori originali dei precedenti anime del franchise. Atsuko Tanaka, Akio Ohtsuka, Kōichi Yamadera, Yutaka Nakano, Toru Ohkawa, Takashi Onozuka, Tarô Yamaguchi e Sakiko Tamagawa torneranno quindi a dare la voce rispettivamente a Motoko Kusanagi, Batou, Togusa, Ishikawa, Saito, Paz, Borma e i Tachikoma. Osamu Saka ritorna nel ruolo di Daisuke Aramaki da Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi si occuperanno della composizione delle musiche, mentre la theme song che farà anche da apertura sarà "Fly With Me" dei Millennium Parade. Tra i vocalisti della canzone ci saranno ermhoi, HIMI, Cota Mori e Kento Nagatsuka. Altri dettagli su Ghost In The Shell: SAC_2045 saranno svelati all'AnimeJapan 2020 di marzo. In calce potete anche osservare l'ultima key visual distribuita sull'anime in 3DCG. Che impressioni avete sul nuovo anime di Netflix? Mamoru Oshii ha già detto la sua.