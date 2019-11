Ghost Inn e il capezzolo rivelato: anche Go Nagai su Weekly Shonen Jump fu criticato

È noto che l'ambito shonen sia diretto ai ragazzini che vanno dai 13 ai 21 anni circa, con ogni rivista del panorama giapponese che interpreta questo target più o meno fedelmente. È altresì vero che Weekly Shonen Jump, contenitore di manga di punta del Giappone, cerca sempre di catturare più pubblico tra i bambini delle scuole elementari e medie.

Ciò vuol dire che avere serie troppo mature può talvolta causare problemi. Uno degli ultimi eventi che ha innescato una serie di polemiche è stato quello della mancata censura, o meglio il modo in cui Tadahiro Miura ha evitato la censura, per Ghost Inn – La locanda di Yuna. Il mangaka ha usato infatti uno stratagemma per far apparire il capezzolo censurato e ciò ha scatenato diverse richieste a Weekly Shonen Jump, tra cui quella di cancellare la serie o prendere provvedimenti.

Non è la prima volta che l'opinione pubblica si scatena con richieste di questo genere: infatti, una delle prime volte in cui dei contenuti sessuali furono fortemente additati dai genitori dei giovani lettori di Weekly Shonen Jump fu con la serializzazione di La Scuola Senza Pudore di Go Nagai. Opera del 1968 e conosciuta anche col titolo giapponese di "Harenchi Gakuen", per gli attuali standard di erotismo è un manga abbondantemente entro i limiti, ma per l'epoca era indubbiamente troppo sopra le righe. La rivista tuttavia non accolse le richieste, o minacce in taluni casi, di chi si scagliava contro il manga di Go Nagai, difendendolo aspramente dalle critiche della PTA (Parent Teacher Association).

Go Nagai proseguì senza problemi La Scuola Senza Pudore con il benestare di Weekly Shonen Jump, che anzi all'epoca incentivò le scene ecchi. Nel 1972, dopo quattro anni, il manga si concluse nonostante qualche spin-off e sequel ricevuto negli anni successivi, ma indubbiamente Go Nagai creò il capostipite dei manga ecchi che ancora oggi fanno agitare adulti giapponesi per le scene molto spinte mostrate.