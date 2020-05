Ghost Inn - La locanda di Yuna: il manga sta per raggiungere il suo climax, fine in vista?

L'ultimo numero di Weekly Shonen Jump, il settimanale di Shueisha più famoso al mondo, ha rivelato pochi giorni fa che nella prossima uscita sarà pubblicato "annuncio importante" legato a Ghost Inn - La locanda di Yuna, il manga ecchi di Tadahiro Miura. La rivista ha anche confermato che l'opera raggiungerà presto il suo climax.

Il manga ha iniziato la serializzazione l'8 febbraio 2016 e i suoi 200 capitoli sono stati raccolti ventuno volumi totali, con un ventiduesimo in programma per il prossimo 4 giugno. L'opera ha riscosso un discreto successo in Giappone e nel luglio 2018 è stato persino distribuito un adattamento anime di 12 episodi, licenziato da Aniplex e Crunchyroll.

La serie televisiva aveva una funzione di promozione del manga, dunque è difficile che l'annuncio in programma per il prossimo 8 giugno (data di uscita del nuovo numero di Weekly Shonen Jump) possa riguardare un'ipotetica seconda stagione dell'anime. Le dichiarazioni sul climax lascerebbero presagire, d'altro canto, la possibile rivelazione di un periodo di conclusione per l'opera di Miura.

E voi cosa ne pensate? State seguendo questo manga? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi rimandiamo all'intervista di qualche mese fa in cui l'autore ha spiegato le fasi di produzione di Ghost Inn - La locanda di Yuna.