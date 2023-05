Ghost of Tsushima e Sekiro: Shadows Die Twice riceveranno degli adattamenti anime

Usciti l'uno nel 2019 e l'altro nel 2020, Sekiro: Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima sono due dei videogiochi più blasonati e apprezzati degli ultimi anni. Le due produzioni di FromSoftware e Sucker Punch hanno messo in risalto il Paese del Sol Levante e l'età dei samurai e presto offriranno un nuovo scorcio del Giappone del passato.

Nelle ultime ore un noto insider del settore ha pubblicato una notizia che ha destato del clamoroso. Secondo un leak, sarebbero in produzione degli adattamenti anime per Sekiro: Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima.

Tutto sommato, questa notizia non è in realtà sorprendente. Innanzitutto Sony, di cui Ghost of Tsushima è un videogioco in esclusiva, è coinvolta a piena mani nell'industria anime giapponese a seguito delle acquisizioni di Aniplex, Funimation e Crunchyroll. Inoltre, nel 2019 Sony ha anche inaugurato PlayStation Productions, dipartimento dedicato alla produzione di film e serie ispirate ai più famosi giochi PlayStation. Secondariamente, entrambe le serie videoludiche hanno già avuto modo di espandersi verso altri mezzi d'intrattenimento. Vi ricordiamo infatti che il titolo di FromSoftware ha ricevuto un manga spin-off intitolato Sekiro Side Story: Hanbei l'Immortale, mentre Ghost of Tsushima riceverà presto un adattamento cinematografico. E voi siete pronti a fare ritorno all'età dei samurai con queste due serie anime?