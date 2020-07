Ghost Reaper Girl: ritorna l'autrice di Rosario+Vampire, disponibile su MangaPlus

La Shueisha sta puntando molto sulla piattaforma Shonen Jump+, la controparte digitale della famosa Weekly Shonen Jump. Oltre il notissimo Spy x Family e altre serie di lungo corso, sull'app è apparso da poco il virale 8Kaijuu. Ma i lavori non si fermano qui dato che pochi giorni fa ha esordito anche Ghost Reaper Girl.

Dopo aver concluso le fatiche sul noto Rosario + Vampire che arrivò in Italia con GP Publishing diversi anni fa, Akihisa Ikeda si getta su una nuova storia. Stavolta, usando lo pseudonimo di Akissa Saiké, dà vita a Ghost Reaper Girl, una storia di spettri e umani. Il primo capitolo è stato pubblicato su Shonen Jump+ il 13 luglio 2020 e subito inserita anche nella piattaforma MangaPlus in inglese, ma non in spagnolo. Di seguito trovate il riassunto del primo capitolo di Ghost Reaper Girl che, sulla piattaforma inglese, è stato pubblicato con tavole ribaltate secondo la richiesta dell'autrice.

Mentre un gruppo di spettri si libera da una prigione infernale e si prepara a invadere il mondo reale, un giovane segue con attenzione questi eventi. Qualche giorno dopo, durante un colloquio, Chloé Love, un'aspirante attrice di 28 anni ma col viso di una ragazzina, viene assalita da un produttore che è stato posseduto proprio da uno di quei fantasmi evasi pochi giorni prima.

La ragazza riesce a fuggire grazie a un calcio sferrato per allontanare l'uomo, e ripensa alla sua infanzia fatta di povertà e lotte continue che le hanno provocato un temperamento violento. Nonostante ciò, continua a sognare di fare l'attrice e poter essere nota a tutti. I fantasmi però la ritrovano e non le danno pace, ma la ragazza viene salvata da uno strano uomo, Kai Iod, con una passione per il lolicon. Convinto che Chloé sia in realtà una minorenne, affetta tutti i fantasmi e riesce ad allontanarla. Tuttavia Chloé spaventata scappa anche da lui e si ritrova in un vagone pieno di uomini posseduti dagli spettri.

Ancora in pericolo, viene nuovamente aiutata da Kai che stavolta però le rivela di essere uno spettro a guardia dell'Ade e di poterla possedere per poter abbattere tutti gli spettri. Dopo aver tentennato, Chloé accetta e si trasforma in una mietitrice che riesce in fretta a sbarazzarsi dei nemici. Kai decide quindi di diventare il famiglio personale di Chloé per aiutarla a risplendere nel mondo reale. Il prossimo capitolo di Ghost Reaper Girl sarà pubblicato il 27 luglio 2020.