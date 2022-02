Ghost Rider, l'originale Spirito di Vendetta fa il suo ritorno nella nuova serie

Johnny Blaze, l'originale Ghost Rider, sta per fare il suo ritorno nella nuova serie regolare dedicata al personaggio. Con la preview di Ghost Rider #1 pubblicata da Marvel Comics, possiamo dare un primo sguardo al nuovo status quo del personaggio, che si ritrova in una posizione decisamente inedita.

Mentre Norman Reedus parla della possibilità di interpretare Ghost Rider nel MCU, il primo Ghost Rider fa il suo ritorno nei fumetti. Negli ultimi tempi, il manto dello Spirito di Vendetta è stato infatti assunto da Robbie Reyes, personaggio che ha ottenuto un ruolo di rilievo nell'Universo Marvel figurando tra i protagonisti dell'ultima run di Avengers. Nonostante Robbie Reyes continuerà a vestire i panni di Ghost Rider, l'originale Spirito di Vendetta è intenzionato a riprendersi il posto che gli spetta.



"Johnny Blaze ha una vita perfetta: una moglie e due figli, un lavoro presso un'officina e la comunità di una piccola cittadina a supportarlo... Ma Johnny non sta bene", recita la sinossi pubblicata da Marvel. "È afflitto da mostruosi incubi quando dorme. E vede sanguinolente visioni quando è sveglio. La sua vita inizia a sembrare una prigione. E c'è uno spirito in lui che inizia a cercare di liberarsi!".



La preview, che condividiamo in calce, mostra infatti Johnny che, nel corso di una seduta di terapia psichiatrica, parla dei suoi incubi e spiega che l'unico modo che ha per stare meglio è quello di rifugiarsi nell'alcool. Inoltre, Johnny ha una misteriosa cicatrice sulla testa che sembra averlo privato della consapevolezza di essere posseduto dallo Spirito di Vendetta.



Ghost Rider #1 sarà scritto da Benjamin Percy e illustrato da Cory Smith. La cover principale del numero è stata realizzata da Kael Ngu e la sua pubblicazione negli Stati Uniti è prevista per il 23 Febbraio 2022. A Maggio, un altro vecchio Ghost Rider farà il suo ritorno: Marvel ha infatti annunciato New Fantastic Four, serie limitata che vedrà il ritorno di un team di Fantastici Quattro di cui fa parte anche Danny Ketch, il secondo Ghost Rider.