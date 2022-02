Ghost Rider, un trailer accompagna il debutto della nuova serie

Con il rilascio su Youtube di un trailer dalle forti componenti horror, Marvel Comics annuncia il debutto della nuova serie regolare dedicata a Ghost Rider. Il lancio di Ghost Rider #1 vede il ritorno dell'originale Spirito di Vendetta nei fumetti, anche se le cose, per Johnny Blaze, potrebbero andare decisamente meglio.

"Utilizziamo un approccio da 'ritorno alle origini' concentrandoci (per ora) su Johnny Blaze", ha spiegato lo sceneggiatore Benjamin Percy ai microfoni di SYFY Wire. "Dov'è stato negli ultimi anni? Lo scoprirete presto. Non posso dirvi molto, o andrei a sabotare la suspense e l'horror. Ma vi assicuro: questo è un fumetto horror. Accadono cose veramente sconvolgenti già solamente nel primo (gigante) numero".



La nuova serie regolare di Ghost Rider viene pubblicata in occasione del cinquantesimo anniversario del personaggio, che ha debuttato nel 1972 sulle pagine di Marvel Spotlight #5 (per il suo arrivo in Italia dovemmo aspettare 7 anni, quando debuttò su Devil #105 con il nome di Ghost).



Oltre a Percy, nel team creativo della nuova serie di Ghost Rider figura anche l'artista Cory Smith. Ghost Rider #1 è disponibile da oggi, 23 Febbraio 2022, nelle fumetterie statunitensi. In apertura di articolo, trovate il trailer di lancio pubblicato da Marvel. Recentemente, Ghost Rider è stato aggiunto al roster del gioco Marvel Future Revolution, e prossimamente sarà anche tra i protagonisti di Marvel’s Midnight Suns, sviluppato da Firaxis.