Ghost in Shell SAC_2045: nuove informazioni sull'inedita serie Netflix

Era già stato annunciato, il nuovo anime di Ghost in the Shell in arrivo nel 2020 sulla piattaforma streaming di Netflix. Per preparare i fan all'evento, il colosso statunitense ha deciso di rilasciare qualche informazione in più.

Ghost in the Shell: SAC:2045, questo il nome completo della nuova produzione, che ricordiamo sarà prodotta interamente in CGI da Production I.G. e SOLA Digital Arts. Il character design dell'anime sarà llya Kuvshinow, un artista che sta guadagnando sempre più rispetto nel panorama dell'animazione, il quale adesso sta lavorando alla pellicola Birthday Wonderland.

Kuvshinow ha espresso tutta la sua felicità per la partecipazione a questo progetto tramite un messaggio sul suo profilo Facebook che recita le seguenti parole:

"Sono felice di annunciare che sto lavorando alla nuova serie di Ghost in the Shell come artista per il character design! Guardando il primo Ghost in the Shell di Mamoru Oshii all'età di 6 anni mi sono innamorato dell'opera, a causa degli straordinari scenari presenti nell'anime, ed è una delle ragioni che mi hanno spinto a intraprendere una carriera d'artista. Lavorare sull'ultima serie di un franchise è un grande onore per me, e sto curando il design di Motoko allo stesso modo degli personaggi, cioè con il massimo amore e rispetto che ho per Ghost in the Shell nel mio cuore".

Per ora non abbiamo altre informazioni, oltre al fatto che uscirà nel 2020. L'anime sarà diretto da Kenji Kamiyama (Stand Alone Complex) e Shinji Aramaki (Appleseed), tuttavia la serie è ancora in corso d'opera quindi il resto dello staff è ancora tutto da definire. Il presidente di Production I.G., Maki Terashima-Furuta, ha confermato che questo nuovo adattamento avrà 2 stagioni entrambe composte da dodici episodi l'una.