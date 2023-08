Ghost in The Shell e altri 9 cult anime da guardare assolutamente

I migliori anime non sono sempre i più conosciuti e come prova ci sono queste dieci serie dalle trame estremamente affascinanti. Tutti i fan degli anime dovrebbero conoscerli e guardarli, perciò memorizzate bene tutti i titoli che stiamo per proporvi!

Mawaru Penguindrum ha recentemente ricevuto un adattamento anime suddiviso in due parti e per questo motivo sta ricevendo una forte notorietà, ma la serie originale offre una trama avvolgente misto ad un'animazione curata nei minimi dettagli.

Now and Then Here and There è il predecessore del tanto amato genere isekai, tuttavia è molto diverso da come lo conosciamo oggi. Dai tratti cupi e tetri, questa serie abbraccia una storia profonda e dei personaggi ben studiati.

Per gli amanti di Berserk e Vinland Saga, Claymore potrebbe facilmente appassionarli, con una serie violenta e con una protagonista femminile con i fiocchi. Allo stesso modo Ghost in The Shell, che fu un fallimento al botteghino, raggiunse in poco tempo il cuore del pubblico, sebbene la trama sia complicata e non comprensibile per tutti e anche la serie Dennou Coil, nata dallo stesso autore, ha ricevuto un destino simile.

Lo stile narrativo confuso e disarticolato di Serial Experiments Lain non è mai stato pensato per essere facilmente compreso da un vasto pubblico. È il tipo di serie che è sempre stata destinata a diventare un cult ma i suoi temi e le sue immagini d'avanguardia sarebbero probabilmente meglio digeriti dai fan degli anime moderni di quanto non lo fossero alla fine degli anni Novanta.

Sebbene l'animazione di Revolutionary Girl Utena possa risultare un po' datata rispetto alle serie più recenti, il suo stile artistico surreale può ancora essere interessante per il pubblico moderno. Tuttavia, il vero punto di forza di Utena è il suo simbolismo e l'uso della metafora per trasmettere temi più profondi.

Anche Nana negli ultimi tempi ha riscosso un enorme successo proprio per i temi che ad oggi possono essere più facilmente compresi. L'opera di Ai Yazaka non offre la classica storia d'amore, ma affronta problematiche esistenzialistiche con un finale non affatto felice.

Fra i più recenti, Grimgar merita di essere visto, in quanto può appassionare i fan dei generi isekai, shonen e shojo allo stesso tempo. Anche Mushishi è capace di attrarre gli appassionati di diverse tipologie di serie, capace di mescolare l'azione alla commedia, in un'ambientazione naturale davvero interessante.