Ghost in the Shell: annunciata a sorpresa l'uscita di un nuovo manga!

Pochi mesi fa abbiamo assistito all'annuncio di una nuova serie tv dedicata a Ghost in the Shell, l'opera cult del mangaka Masamune Shirow. Oggi, a sorpresa, il settimanale Young Magazine ha ufficializzato anche l'uscita di un nuovo manga intitolato Ghost in the Shell: The Human Algorithm, sequel dell'ultimo fumetto pubblicato nel 2003.

Young Magazine è una rivista giapponese distribuita da Kodansha, specializzata principalmente sulla pubblicazione di capitoli tratti dai principali manga Seinen. L'annuncio riguardante il nuovo fumetto dedicato ai componenti della Section 9 è stato formalizzato dallo sceneggiatore Junichi Fujisaku, tramite il tweet osservabile in calce all'articolo.

Secondo quanto rivelato finora, il duo composto da Hiroki Yoshimoto e dallo stesso Fujisaku si occuperà della stesura del manga, il cui debutto è atteso per il 20 settembre 2019. L'opera sarà un sequel diretto di Ghost in the Shell 1.5: Human Error-Processer, ed è stata definita dai suoi autori come una sorta di "Ghost in the Shell 1.75". La storia seguirà principalmente le vicende di Togusa, Batou, Azuma, Ishikawa e di un nuovo personaggio chiamato Tsunagi.

La storia seguirà principalmente le vicende di Togusa, Batou, Azuma, Ishikawa e di un nuovo personaggio chiamato Tsunagi.

Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di diverso invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al sopracitato Ghost in the Shell SAC_2045.