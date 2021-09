Ghost in the Shell: anziano gira per le strade a bordo di un Tachikoma, la clip è virale

Un anziano giapponese è diventato virale su Twitter dopo essere stato ripreso a bordo di un curioso veicolo di colore blu, che molti utenti hanno etichettato come sorta di copia del Tachikoma di Ghost in the Shell. Il video, condiviso da un altro cittadino giapponese, è esploso sui social attirando l'attenzione di centinaia di migliaia di spettatori.

Il Tachikoma è un un'intelligenza artificiale introdotta in Ghost in the Shell, opera di Masamune Shirow, apparsa negli anime Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (Stagione 1 e 2) e Solid State Society, oltre che nella serie di corti Tachikomatic Days. Nell'immaginario di Shirow, appare come un ragno robot in grado di trasportare persone e fornire supporto in combattimento.

Nel video allegato in calce è possibile vedere l'anziano mentre circola per le strade del Giappone a bordo di una rappresentazione un po' più limitata, ma le gambe che coprono le ruote del veicolo lasciano poco spazio ai dubbi. Una sorta di scooter elettrico con le stesse caratteristiche di quelli che vediamo tutti i giorni per strada, ma con un tocco sci-fi che sicuramente strapperà un sorriso ai fan della superba serie di Shirow.

A proposito di Ghost in the Shell, vi ricordiamo che l'home video dell'adattamento cinematografico di Mamoru Oshii è disponibile in home video grazie a Eagle Pictures, quindi, se non l'avete ancora recuperato, non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!